Mutlak butlan kararının ardından siyasetin ana gündem maddelerinden biri CHP oldu. Mahkeme kararıyla genel başkanlık makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin son seçilmiş lideri Özgür Özel arasındaki gerilim sürüyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında iki ismi değerlendirdi.

Ahmet Hakan, Özgür Özel’in halkla iç içe olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun ise daha çok kapalı bir siyaset yürüttüğünü öne sürdü. Özel’in CHP tabanına umut verdiğini savunan Hakan, Kılıçdaroğlu’nun bu konuda yetersiz kaldığını dile getirdi. Yazıda, Özel’in daha aktif ve görünür bir liderlik sergilediği vurgulandı.

Kıyaslamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Kılıçdaroğlu için yapılan “genel müdür” benzetmesi oldu.

Hakan, değerlendirmesini şu yedi maddeyle sıraladı: