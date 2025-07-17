CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 gün önce Ankara’dan İstanbul’a gelerek Silivri Cezaevi’ndeki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etti.

Yanındaki partililerle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’la görüştü...

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmemesi dikkat çekti...

Kılıçdaroğlu’nun daha önce İmamoğlu’nu cezaevinde birkaç kez ziyaret ettiği biliniyor.

Ancak kulislerde konuşulanlara göre, bu ziyaretlerle ilgili İmamoğlu’nun kamuoyuna yaptığı bazı açıklamaların Kılıçdaroğlu’nu rahatsız ettiği öne sürüldü.

Ziyaretlerin kamuoyunda yanlış aktarıldığını düşünen Kılıçdaroğlu’nun, son cezaevi ziyaretinde İmamoğlu’nu bilinçli olarak dışarda bıraktığı ifade edildi.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun, hukuki süreç tamamlanmadan İmamoğlu’nun cezaevinde ziyaret edilmesini doğru bulmadığı iddia edildi.