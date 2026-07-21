CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in "yeni parti" kurma kararı siyaset gündemini hareketlendirdi.
Gün içinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen "butlan" başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından Meclis'ten ayrıldı.
Toplantı çıkışı ise Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki açıklamasına ilişkin soruları yanıtlamadı.
NE OLMUŞTU?
Özgür Özel, bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi partinin kuruluş sürecini başlattıklarını açıklamıştı.
"Bugün mecbur bırakılmış, hüzünlü bir vedanın eşiğindeyiz" diyen Özel, yeni kurulacak partiyle ilgili, "Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.