Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Sarı, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edebilmek için önümüzdeki günlerde resmi başvuru yapacağını belirtti.
Sarı, "Henüz bir başvuru yapılmadı, önümüzdeki günlerde bunun başvurusu yapılacak" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE KABUL ETMEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'ye katıldığı canlı yayında Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret edeceğini söylemişti.
Ancak Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nu ziyaretçi olarak kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
Bu gelişmenin ardından Demirtaş, çözüm sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti.