21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile yeniden CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez Sözcü TV ekranlarında kamuoyunun önüne çıkıyor.

Senem Toluay Ilgaz’ın moderatörlüğündeki programda Sözcü Televizyonu Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu ve Gazeteci Barış Terkoğlu soruyor, Kılıçdaroğlu canlı yayında ilk kez yanıtlıyor. 

İşte gazetecilerin dobra dobra soruları ve Kılıçdaroğlu'nun yanıtları:

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