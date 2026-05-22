CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından siyasette yaşanan gelişmeler sürüyor.
X'TEKİ TİTRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Karar kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve önceki yönetimin göreve iade edilmesine hükmedildiği belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik dikkat çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X hesabındaki biyografi bölümünü güncelleyerek yeniden “CHP Genel Başkanı” ifadesine yer verdi.