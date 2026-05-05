İhlas Medya Grubu bünyesindeki TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’nde, CHP’ye yönelik “mutlak butlan” davası kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu’na ait olduğu iddia edilen ifadeler yayımlandı.

Haberde, Kılıçdaroğlu’nun mevcut CHP yönetiminin belediyelerdeki usulsüzlüklere karşı tutumunu eleştirdiği ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda haksızlık yapıldığına inandığını dile getirdiği öne sürüldü.

Ayrıca haberde, mutlak butlan davasına ilişkin olarak Kılıçdaroğlu’nun, “Ben bu işi kapatın desem siz gidip Özgür Özel’in arkasında hizalanacak mısınız? Herkesin hukuki olarak hakkını araması doğaldır. Yine aynı zamanda kurultayda bir haksızlık olduğundan şüphem yok” dediğinin iddia edildiği aktarıldı.

Ancak söz konusu içerik, yayımlandıktan sonra iktidara yakın çok sayıda medya organı ve sosyal medya hesabında dolaşıma girmesine rağmen, bir süre sonra hem TGRT Haber’in hem de Türkiye Gazetesi’nin internet sitelerinden kaldırıldı.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ SÖZLER NEYDİ?

TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’nde yer alan iddialarda, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı "şaibeli" olarak nitelendirdiği ve partiye açılan "mutlak butlan" davasını desteklediği öne sürüldü. Haberde Kılıçdaroğlu’na ait olduğu iddia edilen, "Ben bu işi kapatın desem siz gidip Özgür Özel’in arkasında hizalanacak mısınız?" şeklindeki ifadeler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

AVUKATI YALANLADI

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de haberi kesin bir dille yalanladı.

Çelik, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, haberin bütünüyle gerçek dışı olduğunu belirterek "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir şekilde röportaj vermediği gibi, böylesi bir açıklama da yapmamıştır! Kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ"

Yalanlamanın ardından haberde imzası yer alan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan da bir açıklama yaparak, haberin doğru olmadığını kabul etti.

Sözcan, "Ben yayında anlatırken "yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmeler" şeklinde yani kulis bilgisi olarak anlattım ancak hızlıca kj'de verilirken bir yanlış anlaşılma olmuş. Sonradan da o şekilde alıntı yapılmış. Doğrudan bir açıklama değil kulis bilgisi" ifadelerini kullandı.