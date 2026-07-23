CHP'nin başına mahkemenin mutlak butlan kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu yeni partiye dair soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun yeni partiye dair açıklaması şöyle:

"Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum. CHP’nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu, bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek beraber gideceğiz beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacak. Eğer Sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız.

Benim gündemim farklı arkadaşlar. Benim gündemim halkın gündemi. Buradaki insanların sorumluluğu."