Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk TV'de katıldığı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Burada başta İstanbul Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki depreme değerlendiren bakan, Süper Lig maçında futbolcuların taşıdığı pankartla başlayan 'sezaryen doğum-normal doğum' tartışmalarına değindi.

'CUMARTESİ GÜNÜ DEPREM TATBİKATI YAPILACAK'

Memişoğlu depreme ilişkin şunları söyledi:

"İstanbul için söylüyorum, düşünce tarzımızı, olması ihtimali olan büyük depremle ilgili hazırlıklı olmamız lazım.

*Bu Cumartesi İstanbul depremiyle ilgili tatbikat yapacağız. Daha önce de Çam Sakura ve çevresinde tatbikat yapmıştık. Depreme hazırlık sadece kağıt üzerinde olmaz. Depreme hazırlık mentalite ile olur dedik."

'BEN DE SEZARYENİM'

Bakan, 'doğal doğum - sezaryen doğum' tartışmalarına da değinerek kendisinin de sezaryen doğumla dünyaya geldiğini açıkladı.

Normal doğumun doğal ve fizyolojik bir süreç olduğunu savunan Memişoğlu, "Doğal olan normal doğumdur. Gerektiği zaman tıbbi olarak zorunlu olduğu durumlarda sezaryen yapılır" görüşünü dile getirdi.

'HEDEFİMİZ SEZARYENI YÜZDE 20'YE DÜŞÜRMEK'

Türkiye'deki sezaryen oranlarının yüksek olduğunu da belirten bakan, "Ben sezaryeni düşürebildiğim kadar düşürmekteyim. Hedefimiz yüzde 20 bandının üstüne çıkmayacak şekilde bir yola koymak. Anne adaylarımızı, baba adaylarımızı eğiterek, ikna ederek, doğrunun ne olduğunu anlatarak normal doğumu teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu dünyadaki bilimsel ortamlarda da böyledir. Siz dünyadan kat kat fazla sezaryen yapıyorsanız, bu sağlıklı bir iş değildir" ifadelerini kullandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER AÇIKLAMASI

Bakan Memişoğlu şöyle devam etti:

"*Sırrı Süreyya Önder sağlık sisteminin, özel hastanedeki altyapı sayesinde bugün yaşıyor. Hastanede kalp çalışmazken kalbini çalıştırıp, makineye bağlayıp bütün atar damarını boydan boya değiştirebilecek insan gücüne sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Üstelik bu özel hastane.

*Teşekkür beklemiyorum, hekim ve sağlık çalışanlar olarak üniversite, özel sektörümüzde, devlet hastanelerimiz senede 1 milyar kez insanlara bakabiliyor, 800 bin üzerinde ameliyat yapabiliyor."

'ÇOCUK YOKSA AİLE OLAMIYORSUNUZ'

Açıklamalarında 'aile yapısı'na da değinen bakan şunları söyledi:

"*Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz.

*Doğruyu söylemedikçe, mahalle baskısı üzerimize geliyor ve yanlışlar ortada dolaşıyor. Sosyal medya herkesin müdahil olduğu alanlar olmuş. Doğrusu ne ise söyleriz. İster eleştirsinler. Benim için doğru bir tanedir.

*Allah rızası için çalışıyorum. Bu millete bu ülkeme nasıl hizmet edebilirim? Bu toplumun makullere ve doğrulara ihtiyacı var.

*Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Ancak kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. Biz de iki kardeşiz."

SAĞLIK ATAMALARI

Memişoğlu, 37 bin yeni kadro alacaklarını ve ilk etapta 19 bin sağlık çalışanının atanacağını duyurdu.

Memişoğlu şunları söyledi:

"*Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik.

*Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı.

*Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."