Yozgatlı nakliyeci esnafının yaşadığı ekonomik darboğaz, Türkiye'nin gündemine oturdu. Üst üste gelen mazot zamları ve alım gücünün düşmesi, nakliyecileri "yumurtasız menemen" yemeye mecbur bıraktı. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın ‘Tokatçı’ filminde ekmeği cama banarak tavuk yeme sahnesine atıfta bulunan nakliyeci, geleceğe dair karamsar bir tablo çizerek, “Bugün biberi bulamayacağız, yarın domatesi bulamayacağız, Kemal Sunal'a döneceğiz” dedi.

‘MENEMENE YUMURTA KIRAMIYORUM’

Yozgat’ın Sorgun ve Boğazlıyan ilçesi ile Çorum’daki fabrikalara şekerpancarı sevkiyatı yapan kamyoncu Feyzullah Ünal, kamyonuna özel olarak yaptırdığı "mutfağını" göstererek, "Eskiden et yiyorduk, şimdi menemene düşüyoruz. Mutfağımızda yerli domates, patlıcan, biber, limon, kamyoncu menemeni, peynir, zeytin var. Gittiğim köylerdeki bahçelerden yiyecek alıyorum. Menemenin içerisine iki yumurta kıramıyorum" açıklamasında bulundu.

“BU SENE PARA KALMIYOR”

Geleceğe dair umutlu olamadıklarını belirten Ünal, "Her işi taşıyoruz. Nereden 'alo' deseler oraya gidiyoruz. Şu anda şekerpancarı çekiyoruz. Geçen sene 277 lira artı KDV'ye götürüyorduk, para kalıyordu. Bu sene 400 lira artı KDV'ye götürüyoruz, para kalmıyor. Geçen sene 50 liraydı mazot, bu sene 100 lira. Kazandığımız paranın da yarısını alıp götürüyorlar, vergiler pahalı. Faturayı kesiyoruz, adama veriyoruz. 'Tamam abi, IBAN'a atarım' diyor, daha atacak” diye konuştu.

“KEMAL SUNAL’A DÖNECEĞİZ”

Yeşilçam’da yoksulluğu anlatan Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde ekmeği cama banarak tavuk yeme sahnesine atıfta bulunan Feyzullah Ünal, “Şu anda menemeni yiyoruz. Bugün biberi bulamayacağız, yarın domatesi bulamayacağız, Kemal Sunal'a döneceğiz. Ekmeği tavaya banacağız böyle. Bu gidişle sonunda arabaları da satarız” ifadelerini kullandı.