Mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Havza Danışma Kurulu toplantısında partililerin tepkisiyle karşılaştı.

Toplantıda konuşan Zeybek'in sözleri, salondaki bazı partililer tarafından "Genel Başkan Özgür Özel" sloganlarıyla kesildi.

Yaşanan gerginliğin ardından Zeybek konuşmasını tamamlayamayarak kürsüden inmek zorunda kaldı.

NE DEMİŞTİ?

Konuşması sırasında partililerin "Kimi destekliyorsun?" sorusuna yanıt veren Zeybek, "Ben ne Kılıçdaroğlu’nun adamıyım, ne Özgür Özel’in adamıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin adamıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Zeybek, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "mutlak butlan" kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanan süreçte haksızlığa uğradığını savunmuştu.

"Mutlak butlan olmasaydı partiye kayyum atanacaktı" diyen Zeybek, kayyum yönetimi ile partinin yönetilmesinin gündeme geleceğini savunmuştu.