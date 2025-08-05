Sahte diploma skandalında "Kemalist sistemi" suçlayan Şinasi Gündüz'ün "gitmeden" diploma veren Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde 3 sene rektörlük yaptığı ortaya çıktı.
PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Sahte diploma skandalı Türkiye gündemindeki yerini korurken İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen Şinasi Gündüz'ün "Kemalist sistem tam bir foseptik çukur" ifadelerini kullandığı paylaşımı tepki çekti.
Prof. Dr. Gündüz, paylaşımında, "Sahte diploma çetesi olayı... Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı, tarihçi... Aralarında 400 sahte akademisyen, prof ve doçent... Bunların aldıkları görevler, yaptırdıkları lisansüstü çalışmalar... Düşündükçe insanın içi kararıyor... Kemalist sistem tam bir foseptik çukuru." ifadesini kullandı.
REKTÖRÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Halk TV'de yer alan usulsüz diploma vermek için Kuzey Makedonya'da kurulduğu iddia edilen Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Prof. Dr. Şinasi Gündüz, 2012-2015 tarihleri arasında Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde rektörlük yaptığı ortaya çıktı.