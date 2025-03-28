T.C.

KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce inşa edilecek olan ve yapım ihalesi gerçekleştirilen ''İzmir Kemalpaşa Yiğitler Barajı Projesi'' nedeni ile aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tâbi tutulan taşınmazın tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında;

1-Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 03.03.2011 tarih ve 981 sayılı kamu yararı kararı yerine verilen karara dayalı olarak; 24.01.2022 tarih ve 1968311 sayılı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Kemalpaşa İzmir Şubesi'ne yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Kamulaştırılan taşınmazın İli: İZMİR İlçesi: KEMALPAŞA

DOSYA NO KÖYÜ ADA PARSEL MALİKİ İrtifak Kam. Alanı m² 2024/529 Esas Ören Egemen Mahallesi 375 80 Parsel Fatma Işık 54,27 m² 2025/17 Esas Ören Egemen Mahallesi 375 19 Parsel Osman Aras 605,06 m²

(TAMAMI) 2025/18 Esas Ören Egemen Mahallesi 175 4 Parsel Kadir Can Öncül

Namık Ziya Oktay 1.161,79 m²

(TAMAMI)