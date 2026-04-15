ÜST üste gelen puan kayıplarının ardından Galatasaray’da işler bir hafta içinde tersine dönünce, takımın üzerinde karabulutlar dolaşmaya başlamıştı. Başkan Dursun Özbek de hafta başında Kemerburgaz’a giderek, Teknik Direktör Okan Buruk’la bir durum değerlendirmesi yaptı. O toplantının detaylarına SÖZCÜ ulaştı. Başkan Özbek, Buruk’a tam destek verirken, tecrübeli teknik adam yaşanan duruma şu sözlerle sitem etti:

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMI ÇOK YORDU

“BU çocuklar robot değil. Bu sezon 12 Şampiyonlar Ligi maçı oynadılar, Juventus ve Liverpool eşleşmeleri de fiziksel ve mental olarak bizi çok yıprattı. Milli ara dönüşünde Trabzonspor ve Göztepe gibi ligin en zorlu iki deplasmanına çıktık. Üç gün sonra da fiziksel olarak yıpratıcı bir Kocaeli takımı ile oynadık. Bunlar insanlara kolay geliyor. Sakatlıklarına rağmen bandajla, iğne tedavisiyle sahaya çıkan bu oyunculara bu kadar yüklenmek yanlış.

VİCTOR OSİMHEN KİLİT OYUNCUMUZ

‘OSIMHEN’IN sakatlığı ile bir takım bu kadar düşer mi?’ diyorlar. Takımın en kilit oyuncusu. Savunmayı en uçtan başlatan isim o. Dünyada bile onun kadar ön alan baskısını iyi yapan forvet yok. O sahadayken takımın performansı doğal olarak yukarı çıkıyor. O sahadayken herkes görevini çok daha iyi yapıyor. Biz buralardan çok çıktık. Bu oyuncuların hepsi sorumluluk sahibi. F.Bahçe’yi yendiğimiz zaman ne diyecekler? 3 sene şampiyon olduk, bu sene de olacağız.”