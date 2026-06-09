İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi sınırlarında yer alan Kemerburgaz Havalimanı yolunda trafik kazası meydana geldi. Elde edilen ilk bilgilere göre, güzergah üzerinde seyir halinde olan bir minibüs ile kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Meydana gelen çarpışma sonucunda yaralıların olduğu bildirildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaralılara yönelik ilk müdahaleleri sürerken, polis ekiplerinin de kaza mahallinde güvenlik önlemi alma ve aksayan trafik akışını düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kazanın oluş şekline ve yaralıların durumuna ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.