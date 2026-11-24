Avustralya'daki Curtin Üniversitesinden Profesör Kliti Grice liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan "Aratasaurus museunacionali" adlı etçil dinozorun bacak kemiklerini inceledi. PNAS adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, kırmızı kan hücrelerini andıran yapıların yanı sıra hemoglobinin yapısında bulunan demir içeren moleküllerin izlerine de rastlandı.

KEMİĞİN İÇİNDE KAN HÜCRELERİNİ ANDIRAN YAPILAR BULUNDU

Fosil, 2008 yılında Brezilya'nın Ceará eyaletindeki Santana do Cariri yakınlarında bulunan Mina Pedra Branca madeninde keşfedilmişti. Yaklaşık 3,1 metre uzunluğunda ve 34 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dinozorun öldüğünde dört yaşlarında olduğu değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, fosilleşmiş kemiklerin içinde bir zamanlar kan damarlarının bulunduğu mikroskobik kanalları inceledi. Bu kanallarda yaklaşık 23 mikrometre uzunluğunda, oval biçimli çok sayıda yapıya rastlandı.

Gelişmiş kimyasal analizlerle incelenen yapılarda, kanın oksijen taşımasında görev alan hemoglobinin bir bileşeni olan hem molekülüne ilişkin izler belirlendi. Araştırma ekibi, bu bulguların yapıların sıradan mineral birikintileri değil, fosilleşmiş kırmızı kan hücrelerinin kalıntıları olabileceğini gösterdiğini bildirdi.

115 MİLYON YILLIK KALINTILARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, son derece hassas biyolojik yapıların milyonlarca yıl boyunca nasıl korunabildiğini de araştırdı. İncelemelerde, hücre benzeri yapıların çevresinde "hausmannit" adı verilen manganez içerikli bir mineral tespit edildi.

Araştırmacılara göre bu mineral, biyolojik kalıntıların zamanla parçalanmasını yavaşlatarak doğal bir koruyucu görevi görmüş olabilir. Dinozorun ölümünün ardından oksijenin az olduğu bir ortamda hızla gömülmesinin de kalıntıların korunmasına katkı sağladığı düşünülüyor.

Profesör Kliti Grice, bu kadar eski bir fosilde kanla ilişkili moleküllerin tespit edilmesinin, tarih öncesi canlıların biyolojisini anlamak açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Bununla birlikte keşif, kemiklerin içinde sıvı halde kan bulunduğu anlamına gelmiyor. Tespit edilenler, milyonlarca yıl içinde mineralleşmiş hücre benzeri yapılar ve kimyasal izlerden oluşuyor. Bazı bilim insanları da bu yapıların gerçekten kırmızı kan hücresi olup olmadığı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.