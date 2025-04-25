Bu davranış, şimdiye kadar hiçbir tırtıl türünde gözlemlenmedi. 20 yıllık saha çalışmasında yalnızca 62 bireyine rastlanan bu nadir tırtılın, yok olma tehlikesi altında olduğu ve korunması gerektiği vurgulanıyor.

Yeni tanımlanan bu tür, Hyposmocoma cinsine ait ve bilimsel olarak ilk kez bir makalede tanımlandı. Lepidoptera (kelebek ve güve) takımına ait olan tırtılların çoğu bitkiyle beslenirken, bu tür etçil yapısıyla öne çıkıyor. Dünya üzerindeki bilinen tırtılların yalnızca yüzde 0.1’i hayvanlarla besleniyor.

ÖRÜMCEKLERDEN BÖCEK ÇALIYORLAR

Kemik koleksiyoncusu tırtıllar, örümceklerle ilginç bir ilişki kuruyor. Araştırmacılar, bu türün gizli örümcek ağlarına sızarak, ipekle bağladıkları ölü böcek parçalarıyla kendilerine koruyucu bir kabuk oluşturduğunu gözlemledi. Bu kamuflaj sayesinde ağın içine gizlice yerleşip, örümceğin daha sonra yemek üzere sardığı böcekleri bile yiyebiliyorlar.

Laboratuvarda yapılan gözlemler, bu tırtılların yalnızca böcek kalıntılarını tercih ettiğini ortaya koydu. Yaprak, dal ya da kabuk gibi materyallerİ tüketmediler.

Daha da çarpıcısı, bu tırtıllar birbirlerini bile yiyor. Birden fazla tırtıl aynı alanda bırakıldığında, biri diğerinin kabuğunu parçalayarak içindekini yedi. Bu yamyamlık, muhtemelen rekabeti azaltıp her ağda sadece bir tırtılın yaşamasını sağlıyor.

Genetik analizlere göre bu tür, yaklaşık 15 ila 9 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabilir. Bu da, Hawaii adalarının en eskisinden bile daha yaşlı bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Günümüzdeyse yalnızca 15 kilometrekarelik bir alanda, tek bir dağ sırasındaki ormanda yaşıyor.

Çalışmanın yazarları, bu özel türün korunması gerektiği konusunda uyarıyor: “Koruma çalışmaları yapılmazsa, örümcek ağlarının içinde yaşayan, ölü böceklerle kamufle olan bu olağanüstü tırtıl türü sonsuza kadar yok olabilir.”