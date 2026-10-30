TED Ankara Koleji’nde yüzde 80 sporcu bursuyla eğitimini sürdüren ve kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla mücadele eden 17 yaşındaki Can Acar, 5 yaşında başladığı yüzme kariyerinde hayatının en zorlu sınavıyla Mart 2022’de karşılaştı. Sağ ayak bileğinin dış kısmında tespit edilen kemik tümörü nedeniyle operasyon geçiren genç yüzücü, geçirdiği ağır müdahaleye rağmen havuzdan kopmadı. Ameliyat masasına yattıktan sadece 8 ay sonra Gaziantep’teki yarışlarda 13 yaş 50 metre sırtüstünde 28,05’lik dereceyle ilk Türkiye rekoruna imza atarak kulvarlara fırtına gibi döndü.

Ancak asıl dramatik eşik Temmuz 2023'te yaşandı. Hastalığın nüksettiğini ve ikinci kez bıçak altına yatması gerektiğini öğrenen Can Acar, teslim olmak yerine tarihe geçmeyi seçti. Teşhisin üzerinden henüz 2 gün geçmişken 14 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda suya giren genç yetenek, 100 metre sırtüstünde 58,97 yüzerek Türk yüzmesinin efsane ismi Derya Büyükuncu’ya ait 33 yıldır kırılamayan rekoru parçaladı ve ardından ikinci operasyonu için hastaneye yattı.

DÜNYADA MADALYA YAĞDI; 42 TÜRKİYE REKORU KIRDI

İkinci ameliyatın rehabilitasyon sürecini de sarsılmaz iradesiyle geride bırakan Acar, Mart 2024’teki Milli Takım Seçmelerinde 50 metre sırtüstünde 15-16-17 yaş rekorlarını tek hamlede kırarak 2024 Litvanya Avrupa Gençler Şampiyonası’na katılan en genç erkek sporcu unvanını elde etti.

Ay-yıldızlı bayrak altında üst üste 2024, 2025 ve 2026 Avrupa Gençler Şampiyonaları ile 2025 Dünya Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli yüzücü, 2024 ve 2025 COMEN Cup’ta (Akdeniz Kupası) kürsünün en üst basamağına çıkarak altın madalyaları boynuna taktı. Can Acar, 13-18 yaş kategorilerinde 50, 100 ve 200 metre sırtüstü mesafelerinde kırdığı toplam 42 Türkiye rekoruyla Türk yüzme tarihinin en üretken jenerasyon liderlerinden biri haline geldi.

"AMELİYATLAR BENİ ŞEKİLLENDİRDİ"

Zorlu tedavi süreçlerinin sporcu kimliğini ve mental gücünü perçinlediğini dile getiren Can Acar, pes etmeyen yapısını şu sözlerle anlattı:

"Geçirdiğim ameliyatlar beni çok kaygılandırdı ve fiziksel olarak çok zorladı; ancak aynı zamanda benim sporcu karakterimin şekillenmesinde büyük rol oynadı. Bir an önce iyileşip havuza dönmek için mücadele ettim ve başardım. Toplam 42 Türkiye rekoruna ulaştım ve ülkemi dünya arenasında temsil ettim. Şimdi en büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nda Türk bayrağını dalgalandırmak. Akademik olarak da Amerika'da Columbia Üniversitesi’nde okumak için yoğun bir hazırlık sürecindeyim."

Kulvarlardaki akranlarına ve genç sporculara tavsiyelerde de bulunan rekortmen yüzücü, "Yüzme sabır isteyen bir spor. Bir sezon çok kötü geçerken diğeri harika olabilir. Önemli olan sonuca değil, o süreçte ne kadar disiplinle çalıştığınıza ve karakterinizi nasıl inşa ettiğinize odaklanmaktır" diyerek başarısının formülünü özetledi.