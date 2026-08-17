Filipinler’in ücra bir köşesinde, zamanın adeta durduğu bir köyde, tüyler ürpertici ama bir o kadar da hayranlık uyandıran 2 bin yıllık bir gelenek varlığını sürdürüyor. Igorot yerlileri, ölülerini toprağa gömmek yerine yüksek uçurumlara çivileyerek sonsuzluğa uğurluyor.

2 BİN YILLIK DEFİN RİTÜELİ

Luzon Adası'nın kuzeyinde yer alan Sagada köyü, dünya üzerinde eşine az rastlanan bir defin törenine ev sahipliği yapıyor. Bu kadim gelenekte Igorot halkı, yaklaşık iki bin yıldır sevdiklerini kendi elleriyle oydukları tabutlara koyup sarp kayalıkların yamaçlarına asıyor.

HAYATTAYKEN KENDİ TABUTLARINI OYUYORLAR

Bu sıra dışı geleneğe göre yaşlı bireyler, henüz hayattayken yerel ağaç kütüklerini oyarak kendi tabutlarını hazırlıyor ve üzerlerine isimlerini kazıyor. Eskiden cenin pozisyonunda 1 metrelik tabutlara sığdırılabilmesi için ölenlerin kemiklerinin kırıldığı bilinirken, günümüzde tabut boyları 2 metreye kadar çıkıyor. Igorot rehberleri bu durumu, "Tıpkı anne karnındaki cenin pozisyonu gibi, geldiğin yere geri dönmek" sözleriyle açıklıyor.

HERKES SÜZÜLEN SIVININ PEŞİNDE

Cenaze törenleri de en az defin işlemi kadar ilginç ritüellere sahne oluyor. Tabutlar metal kazıklar yardımıyla dik kayalıklara asılmadan önce cenaze yakınları, tabuttan süzülen sıvıların üzerlerine damlamasının kendilerine uğur ve şans getireceğine inanıyor.

DİKEY MEZARLIK GELİR KAYNAĞI OLDU

Dünyanın farklı coğrafyalarında çoktan yok olmuş bu gelenek, Sagada’da hala canlı tutuluyor. En son 2010 yılında resmi bir defin işlemi gerçekleşmiş olsa da yerli halk bu kültürün gelecekte de yaşayacağına inanıyor. Son yıllarda meraklı gezginlerin de odağı haline gelen bu dikey mezarlık, Igorot halkı için önemli bir turizm ve gelir kaynağına dönüşmüş durumda.