"ÇOK İNSAN ÇIKARDIM HAYATIMDAN"

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, yaşadığı sürecin hayata bakışını değiştirdiğini dile getirdi.

"Şu an hastalıkla alakalı bir şey düşünmüyorum, gayet iyiyim. Bazen zor geliyor bazı şeyler, çünkü her şey çok çabuk tüketiliyor. Eşim dediğiniz kişiye olan bakışınız bile değişebiliyor zaman zaman. Çok insan çıkardım hayatımdan." dedi.