BOĞAÇ AKSOY'DAN SAMİMİ İTİRAFLAR
Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu Biz Bize programına konuk olan Boğaç Aksoy, hem sağlık sürecine hem de eşi Yaşam Aksoy ile tanışma hikâyesine dair samimi açıklamalarda bulundu. Zorlu tedavi döneminde yaşadıklarını anlatan oyuncu, eşinin hayatındaki yerini duygusal sözlerle ifade etti.
"KEMOTERAPİDEN ÇIKTIM, ONU GÖRDÜM"
Boğaç Aksoy, eşiyle ilk karşılaşmasını unutamadığını belirterek yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:
"Kemoterapiden çıktım, karşımda bir kız gördüm. Saçım da, kaşım da yok! 'Allah sahibine bağışlasın ne güzel kız' dedim. Yanımdaki arkadaşımın tanıdığı çıktı ve bizi tanıştırdı. 'Ben Boğaç' dedim, kaçtım."
Ünlü oyuncu, aradan 6-7 ay geçtikten sonra yeniden bir araya geldiklerini ve o dönemde tedavisinin de olumlu ilerlediğini söyledi.
"TAMAMEN İYİLEŞTİĞİMİ BERABER ÖĞRENDİK"
Aksoy, eşiyle yollarının yeniden kesişmesinin ardından hayatında yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.
"Fethiye'ye geldiğinde yeniden bir araya geldik Yaşam'la. Tamamen iyileştiğimi de beraber öğrendik. Doğum günümde evlenme teklif ettim. Annem kendi yüzüğünü verdi, aile yadigârı yüzüktü." sözleriyle evlilik teklifinin detaylarını paylaştı.
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"ONUNLA YENİDEN DOĞDUM"
Eşinin kendisine büyük moral verdiğini söyleyen Boğaç Aksoy, sevginin iyileşme sürecindeki önemine dikkat çekti.
"Onunla yeniden doğdum, bana motivasyon verdi. Sevgi her şeyin ilacı, eğer doğru kişiyi bulursanız. Sevdiğinizi sandığınız kişiler sizi yarı yolda bırakabiliyor, sonra biri çıkıyor ve size yaşam öpücüğü veriyor." ifadelerini kullandı.
"ÇOK İNSAN ÇIKARDIM HAYATIMDAN"
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, yaşadığı sürecin hayata bakışını değiştirdiğini dile getirdi.
"Şu an hastalıkla alakalı bir şey düşünmüyorum, gayet iyiyim. Bazen zor geliyor bazı şeyler, çünkü her şey çok çabuk tüketiliyor. Eşim dediğiniz kişiye olan bakışınız bile değişebiliyor zaman zaman. Çok insan çıkardım hayatımdan." dedi.
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