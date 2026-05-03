“Kenan Doğulu Symphonity” konserini Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte izleyen Cem Yılmaz, gece boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Konseri ön sıralardan takip eden Yılmaz’ın, zaman zaman yanındaki Uraz Kaygılaroğlu ile şakalaşması salonda gülüşmelere neden oldu. Bu sırada sahnede olan Kenan Doğulu, ünlü komedyene esprili bir dille seslenerek “Cem, burada ciddi bir iş yapıyoruz” sözleriyle takıldı.

88 KİŞİLİK ORKESTRA

Kenan Doğulu, “Symphonity” projesi kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde 88 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde sahne aldığı özel konser serisinin ilk gecesinde müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, sevilen parçalarını bu kez senfonik düzenlemelerle seslendirerek izleyicilere farklı bir deneyim yaşattı.





ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Geceye, Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Akın Akınözü, Pelin Akil, Hazal Filiz Küçükköse, Tuğrul Tülek, Burcu Binici, Serhan Onat, Engin Hepileri ve Beyza Şekerci gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Konser, adeta sanat ve magazin dünyasının buluştuğu özel bir geceye dönüştü.