Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünya evine girmişti.

Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Saat 41 yaşına bastı.

"İYİ Kİ DOĞMUŞ CANIM SEVGİLİM"

Kenan Doğulu da eşinin doğum gününü Instagram hesabından dudak dudağa verdikleri bir poz ile kutladı ve "İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice şahane yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum" dedi.

Kısa sürede 20 binden fazla beğeni alan paylaşıma, Nur Fettahoğlu, Ahu Yağtu, Fatma Turgut, Tanem Sivar, Mete Güçlü,Beyza Şekerci, Defne Samyeli gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.

"YILBAŞI PARTİSİNDE KİLİTLENDİM"

Kenan Doğulu geçen günlerde konuk olduğu bir programda Beren Saat ile nasıl tanıştıklarını anlatmıştı:

"2024'te 10'uncu senemizi kutladık. Evliliğimizin öncesinde de 2 senemiz var. Zaman çok çabuk geçiyor. İlk bir yılbaşı gecesinde Belçim (Bilgin), Yılmaz (Erdoğan) ve 10 arkadaşımız benim evimdeki partiye geldi. Orada kilitlendim, ilk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım arayayım, konuşalım diye. Buluştuk, görüştük, iyi de oldu. Kaç senedir hem en iyi arkadaşım, hem sevgilim, hem eşim."