Oyuncu Beren Saat önceki akşam katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Geçen günlerde sosyal medyada kendisinin yıllar önce 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide canlandırdığı 'Bihter' karakterinin ölüm yıl dönümünün anılmasıyla ilgili konuşan Saat "Her sene bir sosyal medya etkileşimi oluyor. Herkesin olduğu gibi benim de kalbimde" ifadelerini kullandı.

Saat, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin gün içerisinde televizyonda tekrarının verilmesiyle ilgili de "Çok önemli bir roman, tekrar tekrar da hep yayınlanacaktır. Yeniden bir filme uyarlanırsa ben de tabii ki izlemek isterim. Çünkü bu bizim düşünemediğimiz bambaşka bir bakış açısıyla yeniden yorumlanabilir ve bir kez yorumlandı. Romanlar ve hikâyeler yüzyıllarca böyle yaşıyor" diye konuştu.

ŞARTLAR İYİLEŞMEDEN DÖNMEYECEK

Beren Saat neden dizilerde yer almadığı sorusuna da yanıt verdi. Saat "Şu anki dizi saatleri, çalışma saatleri çok zor ve yoğun. Şartlar iyileşmeden kolay kolay bir proje çekebileceğimi televizyona düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Muhabirin, "Eşiniz Kenan Bey'in sizi ekranlarda görmeyi çok istediğini biliyoruz. Bu kararınızdan sizi vazgeçirmek için uğraştı mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bana 'En güzel yıllarında ve yaşlarındasın' diyor. 'Çok dizi yapıp, çok üretmen gerekiyor' diyor. Kenan, o anları sonsuzlaşmak olarak görüyor. Beni hep motive etmeye çalışıyor. Ben de bazı şeylere çok önem gösteriyorum ve seyirciyi etkilememiz gerektiğini düşünüyorum. Benzerlerini de yapmak istemiyorum daha öncekilerin çünkü bu durumdan seyirci de mutlu olmaz."