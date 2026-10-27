Kenan Doğulu’nun Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirmeyi planladığı konser, ikinci kez ertelendi. İlk olarak 3 Ekim’de yapılması planlanan, ardından 28 Ekim’e alınan konserin, İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

ORGANİZASYON ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Organizasyon şirketi, iptal kararının seyircilerin, sanatçının ve çalışanların güvenliği için alındığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“28 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Kenan Doğulu Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi konseri İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve sel riski ile ilgili kurumların mevcut meteorolojik uyarıları göz önünde bulundurularak, seyircilerimizin, sanatçımızın ve tüm çalışanlarımızın güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir. İadeler, ilgili satış kanalları tarafından gerçekleştirilecektir.”





KENAN DOĞULU’DAN DUYGUSAL MESAJ

Konserin iptal edilmesinin ardından Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ataköy’ün kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten şarkıcı, hayranlarıyla buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini ancak hava koşulları nedeniyle konserin yeniden iptal edildiğini ifade etti.

Doğulu, açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Müzik hayatımın ilk yıllarından bu yana her köşesinde ayrı bir anımın olduğu Ataköy benim için her zaman çok özel bir yer. Daha önce ertelemek zorunda kaldığımız konserimizde nihayet sizinle buluşmak, şarkılarımızı hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorduk. Ancak ne yazık ki devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle konserimizi bu kez de iptal etmek durumunda kaldık.

Güvenliğiniz ve sağlığınız bizim için önemli. Çok daha güzel bir havada Ataköy Marina'da kavuşmak üzere.”