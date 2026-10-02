İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları konser programlarını da değiştirdi. Arap müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Amr Diab'ın 3 Ekim Cumartesi günü vereceği konserin mekanı değiştirilirken, aynı gün yapılması planlanan Kenan Doğulu konseri ise ileri bir tarihe alındı.

Amr Diab'ın Türkiye'deki ilk konseri için yeni adres Bayrampaşa Ora Arena olurken, Kenan Doğulu'nun konseri 28 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

AMR DIAB'IN KONSER MEKANI DEĞİŞTİ

Amr Diab'ın 3 Ekim Cumartesi günü Ataköy Marina Arena'da gerçekleşmesi planlanan konseri, olumsuz hava koşulları ve fırtına uyarısı nedeniyle Bayrampaşa Ora Arena'ya alındı.

Müzikseverlerin güvenliği ve konforu gözetilerek alınan kararla birlikte konserin günü ve saati değişmedi.

Daha önce satın alınan tüm biletlerin yeni mekanda da geçerli olacağı açıklandı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KONSERİNİ VERECEK

Arap müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, Türkiye'deki ilk konserinde İstanbul'daki hayranlarıyla buluşacak.

Sanatçının büyük prodüksiyonu ve sahne şovuyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor.

KENAN DOĞULU KONSERİ ERTELENDİ

Hava muhalefeti Kenan Doğulu'nun konser programını da etkiledi. 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan konser, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

Böylece İstanbul'da hafta sonu yapılması planlanan iki konserden birinin mekanı değiştirilirken diğerinin tarihi ileri alınmış oldu.