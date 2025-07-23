Burcu Binici katıldığı bir programda 'Anadolu Ateşi'nde dans ettiği dönemde dansçı arkadaşlarıyla birlikte ünlülerin uğrak yeri olan bir mekana girmek istediklerini ancak içeri alınmadıklarını belirtti.

Burcu Binici "Bizi o mekana almıyorlardı. Hem yaşımızdan dolayı hem de alkol tüketmediğimiz için kapıdan çeviriyorlardı" dedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU DEVREYE GİRDİ

Sürekli içeri girmek için çabaladıkları bir gün, mekâna gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun kapıdaki durumu fark ettiğini söyledi.

Binici, mekân sahibinin İmirzalıoğlu'na "Ağabey bunlar dansçı kızlar, hem yaşları küçük hem de bir şey içmiyorlar" dediğini belirtti.

"BİR SENE BOYUNCA GAZOZ İÇTİK"

Burcu Binici, devamında yaşananları şöyle aktardı:

"Kenan ağabey de bunun üzerine 'Sen bu kızları içeri alacaksın. Su da içseler, gazoz da içseler içki parası diye yaz' dedi. Biz bir sene boyunca o mekâna gidip sadece gazoz içtik ve Kenan ağabey hesabımızı ödedi"