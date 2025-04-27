Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Ay Yapım'la çekeceği yeni dizisiyle yıllar sonra setlere dönmeye hazırlanıyor.



Uzun zamandır Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışmanın sunucu koltuğunda oturan 50 yaşındaki İmirzalıoğlu, geçtiğimiz aylarda koltuğunu meslektaşı Oktay Kaynarca'ya devretmiş ve TOGG otomobilinin reklamlarında oynamak için anlaşmaya varmıştı.



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Gazete Magazin'in haberine göre İmirzalıoğlu, Ay Yapım'ın yeni dizisi için televizyon tarihine geçecek bir anlaşma imzaladı. Yeni dizisi için yaz sonunda kamera karşısına geçeceği söylenen Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başına 4,5 milyon TL kazanacak.



Kenan İmirzalıoğlu geçen yaz Yavuz Turgul’un “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinden senaryoyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı almıştı. Ardından Ay Yapım’dan teklif alan İmirzalıoğlu’na “İşgal Günlerinde Aşk” dizisinin önerildiği gündeme gelmişti. İmirzalıoğlu’nun teklifi kabul etmediği konuşuluyordu. Ay Yapım bu kez ünlü aktöre Serçe dizisiyle gitmişti.

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Öte yandan evliliğinin ardından uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal hakkında eşiyle ekran sorunu yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. 'Kenan İmirzalioğlu setleri yasakladı' şeklindeki iddialar sonrası Kobal 'Sette olmanızı eşiniz mi istemiyor?' sorusuna şu yanıtı vermişti:



"Tabii ki öyle bir şey yok, tamamen kızlar yüzünden. Peş peşe geldikleri için ara açıldı. Dijitalde bir dizinin çekimleri tamamlandı. Ana akım için de okumalar devam ediyor."