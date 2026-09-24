Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren A.B.İ. dizisiyle ilgili yeni karar alındı. OGM Pictures’ın atv için hazırladığı dizinin yayın hayatının sona ereceği öğrenildi.

A.B.İ. DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in paylaştığı A.B.İ. dizisi, dün açıklanan reyting sonuçlarının ardından final kararıyla gündeme geldi.

Dizi, 5. bölümde ekran macerasını noktalayacak. Böylece İmirzalıoğlu ile Korel’i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan yapımın televizyon serüveni kısa sürmüş olacak.

11 YIL SONRA AYNI PROJEDE BULUŞTULAR

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel, daha önce birlikte rol aldıkları projeden 11 yıl sonra A.B.İ. dizisi için yeniden bir araya gelmişti.

OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği dizi, atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu. Ancak son reytinglerin ardından yapım için final kararı alındı.