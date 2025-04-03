Türk televizyonlarında Acı Hayat, Ezel gibi sevilen dizilerde rol alan ve en son iktidara yakın ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster programının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun TOGG ile yaptığı anlaşmayı Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

'TOGG'UN REKLAM YÜZÜ OLACAK'

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu uzun zamandır ara verdiği ekranlara bu reklam teklifi ile geri dönecek. AKP'nin seçimlerde propaganda malzemesi olarak kullandığı yerli elektrikli araç TOGG'un reklam filminin detaylarına ilişkim bir bilgi henüz yok.