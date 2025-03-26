Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup yarı final ilk maçında konuk ettiği Gran Canaria'yı 74-66 yenerek ikinci maç için önemli bir avantaj sağladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kenan Sipahi, karşılaşmayı ve bundan sonraki süreci değerlendirdi. Maç içerisindeki rakibin farkı erittiği dakikaları rakibin kalitesiyle de ilgili olduğunu belirterek, “Maç içerisinde düşüş var gibi gözüktü ama rakip takım da çok kaliteli bir takım olduğu için onlarda iyi bir basketbol oynadılar. Sadece bizden kaynaklı olmadı. Biraz da aslında skora bakarak oynamaya çalıştık. Bu sefer de hızlı hücumlarımız daha azaldı ama orda da maçın sonunda akıllı oynayarak aslında değişen savunmasını cezalandırdık. Mutluyuz 1-0 öne geçtik” dedi.

Son periyotta rakip takımın direnç göstermesi ve skoru dengeleme çabalarını da değerlendiren Kenan, ”Tabii her zaman geriden gelen bir takım biraz mental olarak daha avantajlıdır ama orayı da yaklaştırmayarak 4-5 sayıda tutarak atlattık diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Seride 1-0’lık öne geçtiklerini fakat henüz her şeyin bitmediğini belirten milli basketbolcu, “Aslında daha bitmiş değil çünkü onlar ev sahibi avantajını çok iyi kullanan bir takım umarım daha konsantre bir şekilde devam eder savunmada ve ribaundlarda üstünlüğümüzü devam ettiririz ve 2-0’la eve döneriz” diyerek sözlerini noktaladı.