İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, tarihi bir gole imza attı. Juventus'un Sassuolo ile oynadığı karşılaşmada takımını öne geçiren Kenan Yıldız, büyük sevinç yaşadı. İLKİ YAŞADI Kenan Yıldız, Juventus tarihinde 21 yaşına girmeden bir Serie A sezonunda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu. Kenan Yıldız, aynı zamanda Serie A'da 21 yaşına girmeden önce çift haneli gol sayısına ulaşan yedinci oyuncu oldu. Söz konusu başarıyı en son elde eden isin ise 1970/1971 sezonunda 13 gole ulaşan Roberto Bettega'ydı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.