İtalyan devi Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A tarafından büyük bir onura layık görüldü. Siyah-Beyazlı ekipte 10 numaralı formayı giyen Yıldız, İtalya Serie A'da sezonun yükselen yıldızı seçildi.

PİYASA DEĞERİNİ KATLIYOR

Her sezon gösterdiği büyük gelişimle dikkatleri üzerine çeken yıldız hücumcu, piyasa değerini de katlayarak ilerliyor. 2023'te 10 milyon euro; 2024'te 45 milyon euro, 2025'te 50 milyon euro olan piyasa değeri şimdi ise 75 milyon euroyu gösteriyor...

Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.