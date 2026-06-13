Sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden A Milli Takım ve Serie A devi Juventus'un vazgeçilmez oyuncusu Kenan Yıldız'ın talipleri artıyor.

Juventus'ta dokunulmaz olarak görülen 21 yaşındaki oyuncu için İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal devreye girdi.

REKOR KIRABİLİR

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Premier Lig devi Arsenal, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için gözünü kararttı. Mikel Arteta'nın ekibinin, genç hücum oyuncusu için tam 100 milyon Euro değerinde devasa bir teklif paketi hazırlığında olduğu iddia edildi.

Arsenal'ın teklifinin kabul edilmesi halinde Kenan Yıldız bir rekora da tanıklık edecek. Milli yıldız, Arsenal'e gitmesi durumunda futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk oyuncu olacak. Juventus'un yıldız oyuncuyu satmak istemediği bilinirken Arsenal'ın teklifini güncellemesi de gündemde.