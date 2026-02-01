İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, kulübü ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı belirtildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Juventus ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sergilediği performans ile dikkat çeken ve Avrupa devlerinin takibinde olan Kenan Yıldız'ın yıllık 6 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 2427 dakika süre aldı 9 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. Milli futbolcu, 2022 yılında Bayern Münih altyapısından Juventus'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını da 26 kez terleten Kenan Yıldız'ın 5 golü bulunuyor.