İtalya Seri A’da Juventus Monza’yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Juventus’ta 45+3'te Kenan Yıldız rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Milli oyuncu kırmızı kartın ardından özür mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan milli futbolcu, "Dün akşam sahada yaşananlar nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Rakibime vurmak gibi bir niyetim yoktu ve ondan özür diliyorum. Bu hareketin gerçek niyetlerimi aşan bir hareket olduğunu, benim doğamı ve futbola bakış tarzımı yansıtmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Yaşananlar için takım arkadaşlarımdan, antrenörümden, teknik ekipten, kulüpten ve taraftarlardan tekrar özür dilemek ve bu zor durumda bile eksilmeyen destekleri için onlara teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.