Transfer dünyasının güvenilir ismi Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Esad Deniz, bugün İtalya’ya giderek Juventus için sağlık kontrollerinden geçti. Tüm sürecin sorunsuz ilerlediği belirtilirken, genç futbolcuyla yapılacak anlaşmanın resmiyete dökülmesinin yarın gerçekleşmesi öngörülüyor.

Juventus’tan geleceğe yatırım

Juventus, daha önce Bayern Münih’ten keşfettiği Kenan Yıldız’ı dünya futbolunun önemli yıldızları arasına taşımıştı. İtalyan devi, benzer bir yol haritasını bu kez Esad Deniz için devreye soktu. Ajax forması giyen genç forvetle 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

“Yeni Kenan Yıldız” benzetmesi

Hollanda doğumlu olan ve 2010 jenerasyonunun en parlak isimleri arasında gösterilen Esad Deniz, futbola Go Ahead Eagles’ta başladı. 2024 yazında Ajax altyapısına transfer olan genç yetenek, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Esad’ın Juventus’taki kariyerinin, Kenan Yıldız’ın yükseliş hikâyesine benzer bir çizgide ilerlemesi bekleniyor.

Aynı yolun yolcusu

Kenan Yıldız da 2022 yazında benzer yaşlarda Juventus’un B takımına katılmış, kısa sürede A takıma yükselerek 10 numaralı formanın sahibi olmuştu. Esad Deniz’in de Torino ekibinde, Kenan Yıldız’ın mentörlüğünde adım adım yükselerek Juventus’un geleceğinde önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

Juventus’un Türk futbolculara yönelik bu stratejik hamlesi, hem kulüp hem de Türk futbolu adına umut verici bir tablo ortaya koyuyor.