İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, bu sezon sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Ancak genç futbolcu, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

ARDALI REAL MADRID ÇOK İSTİYOR

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için Real Madrid iddiası yeniden gündeme geldi. İspanyol devinin genç yıldızı transfer listesinde tuttuğu ve gelecek yaz yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü. İtalyan ekibi Kenan'ı 100 milyon eurodan aşağı göndermek istemiyor. Real Madrid'in yanı sıra Kenan'ı Bayern Münih ve Arsenal de istiyor.

SPALLETTİ'DEN ÖVGÜ

Avrupa'nın devlerini peşine takan Kenan Yıldız için övgü, Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti'den, geldi. Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı, Napoli'de birlikte çalıştığı ve şu an Paris Saint-Germain forması giyen Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetti.

'KVARA İLE KARŞILAŞTIRILABİLİR'

İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız'ı Kvara ile karşılaştırılabilir. Sadece biraz daha fazla oynamaya ihtiyacı var ama yarattığı beklenmedik durumlar açısından ona çok benziyor." dedi.

Spalletti, "Kenan Yıldız'ın her hareketi bir zeka parıltısı. Sistemi altüst eden bir oyuncu; kendisi bile ne yapacağını bilmiyor! Harekete başlıyor ancak hangi aldatmacayı, çalımı atacağına dair önceden belirlenmiş bir planı yok. Antrenmanlarda bazen birisi onun yapacağı hareketi önceden tahmin ediyor ancak Kenan Yıldız yine de pasını atıyor. Kenan Yıldız'ı tanısan bile onu alt edemezsin." ifadelerini kullandı.

ARALIK AYINDA SAHALARA DÖNECEK

Bu sezon Juventus formasıyla bir maça çıkan Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Aralık ayıyla birlikte sahalara dönmesi beklenen 21 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız'ın İtalyan ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.