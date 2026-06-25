Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde 21 yaşındaki futbolcu, takımın 2 maçta yaşadığı mağlubiyetleri takım içinde tartıştıklarını belirtti.

Futbolun böyle bir şey olduğunu dile getiren Kenan Yıldız, "İyi de oynasanız, kötü de oynasanız sonuç değişmeyebilir. İyi takımlarla karşılaştık ama kaybetmiş olmamız üzücü. Umarım turnuvayı gururlu bitireceğimiz bir maç oynarız. Kariyerim açısından futbol sadece milli takımdan ibaret değil, başka maçlar ve turnuvalar da var. Elimden geldiğinde pek çok turnuvada boy göstereceğim." ifadelerini kullandı.

'TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Kendilerinden beklentinin çok yüksek olduğunun altını çizen Kenan Yıldız, "Ülkemiz bizi destekledi. Bize destek veren tüm taraftarlardan, Türk halkından özür diliyorum. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda herkesi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kez başaramadık. Son maçta iyi bir sonuca imza atarak buradan gururlu ayrılmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

'GOL ATAMAMAK ÜZÜCÜ'

Turnuvanın başında yaşadığı sakatlığın kendisini etkilediğini belirten Kenan Yıldız, buna karşın sahada olduğu süreçte elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. ABD karşısında hem takım hem de Türkiye için elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Kenan Yıldız, "Yarın tribünlerin kalabalığından bahsettiniz ama Galatasaray maçlarından da hatırlıyorum, biz bu tip atmosferlere hazırlıklıyız." diye konuştu.

Kendilerinden beklentinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Kenan Yıldız, "Biraz erken elendik. Ama çok da kötü şekilde elenmedik. İstatistiki açıdan birçok konuda 1 numaradayız. En fazla şut atan takımız. Daha önce oynadığımız her iki maçta da elimizden gelenin en iyisini yaptık ama futbolda ne yazık ki istatistikler kazanmıyor. Netice itibariyle rakipler gol attı, biz atamadık. Hücum oyuncusu olarak gol atamamak üzücü. Bütün takım açısından üzücü. Ama karşı karşılaştığımız 2 takım da savunmada iyilerdi ve hattı geriye kurdular. Biz bu savunmaları geçerek gol atmaya çalıştık ama beceremedik. Eminim ki üçüncü maçta gol atacağız." ifadelerini kullandı.