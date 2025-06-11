Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'la anılan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın model Natalia Shadle ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
Onedio'da yer alan habere göre iişkiyi ele veren ilk detay Spotify listesi oldu...
Kenan Yıldız'ın K1 ismini kullandığı Spotify'da 'Natalia' isimli bir playlist oluşturduğu fark edildi. Bu detay ortaya çıkınca Yıldız, 'Natalia' isimli Spotify listesini sildi.
Kenan Yıldız'ın Natalia Shadle'nin fotoğraflarını beğendiği de gözlerden kaçmadı. Üstelik bu kadarla da kalmadı...
182 boyundaki modelin Kenan Yıldız'ın evinden TikTok videosu paylaştığı ortaya çıktı.