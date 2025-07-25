Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. 20 yaşındaki oyuncuya son olarak İngiliz devi Chelsea talip oldu. İtalyan basını La Gazzetta dello Sports’ta yer alan habere göre Chelsea, Kenan Yıldız için Juventus'a 65 milyon Euro önerdi ancak bu teklif reddedildi. Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli ve Teknik Direktör Igor Tudor'un, Kenan Yıldız'ı gönderme niyetinin olmadığı bildirildi. Juventus cephesi, Kenan için yapılacak tekliflere kapısını kapattığını ifade etti.

TARİHE GEÇECEKTİ

Juventus’un, Chelsea’nin teklifini kabul etmesi halinde ödenecek bonservis, bir Türk futbolcu için verilen en yüksek bonservis rakamı olacak ve tarihe geçecekti. Rekor, 34 milyon Euro’ya Atletico Madrid’ten Barcelona’ya transfer olan Arda Turan’da bulunuyor.