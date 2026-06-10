FIFA 2026 Dünya Kupası yarın resmen başlayacak. A Milli Takımımız Pazar günü Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılara sakat isimlerden iyi haber geldi. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı sebebiyle takımla birlikte yer alamamıştı.
İtalya’da Juventus forması giyen Yıldızı’ın, bugün gerçekleşecek antrenmanın ilk veya ikinci bölümünde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Böylelikle 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'da oynanacak Avustralya maçı öncesinde A Milli Takımımızda sakatlığı bulunan futbolcumuz kalmamış oldu.