FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İtalya ekibi Juventus ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain karşı karşıya geldi.
Audi Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 5-0 kazandı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmanın 31. dakikasında uzaklardan attığı nefis golle geceyi süsleyen isim oldu.
🇹🇷 Milli futbolcumuz Kenan Yıldız sahnede!! Uzaklardan köşeye harika bir şut gönderdi Kenan! Juventus farkı 3'e çıkardı! pic.twitter.com/mr7Eios7Wo— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2025
Karşılaşmada Juventus'un gollerini 11 ve 45+4. dakikalarda Kolo Muani, 21 ve 58. dakikalarda Francisco Conceicao ve 31. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.
AVERAJLA ÖNE GEÇTİLER
Bu sonuç ile birlikte Juventus averaj fazlasıyla grupta Manchester City'nin üzerine çıktı.
Grupta bir sonraki maçta Juventus 22 Haziran'da Fas ekibi Wydad Casablanca ile karşı karşıya gelecek. Al Ain ise 23 Haziran'da Manchester City ile karşılaşacak.