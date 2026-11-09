Juventus'un milli futbolcusu Kenan Yıldız, sakatlığının ardından sahalara dönüşü için aralık ayını işaret etti. İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen bir törende ödül alan Yıldız, yeniden forma giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Serie A'da bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Juventus'ta Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle yalnızca bir maçta süre alabildi. Ağustos ayından bu yana formasından uzak olan milli futbolcunun tedavisi devam ediyor.

Dönüşüne ilişkin açıklama yapan Kenan Yıldız, "Umarım en kısa zamanda sahaya geri dönerim. Juventus'u özledim, tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum. Beni ne zaman sahada göreceğinizi bilmiyorum ama aralık ayında döneceğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

CAPELLO: "İTALYA'NIN LAMINE YAMAL'I"

Fabio Capello, ödül töreninde Kenan Yıldız'ı tanıtırken milli futbolcudan övgüyle söz etti. Capello, "Başkalarının aklına bile gelmeyecek şeyler gösteriyor. Juventus, futbol ve hatta taraftarlar onu özlüyor. İtalya'nın Lamine Yamal'ı." dedi.

Kenan Yıldız da övgü dolu sözleri ve futbolunu takdir etmesi nedeniyle Capello'ya teşekkür etti.