Basketbol Süper Ligi'nde 14 Kasım 2026 tarihinde İzmit'te oynanan karşılaşmada Körfez Basket'in 1 sayı farkla 82-81 yendiği maça itiraz eden ve "Rakip takıma 1 sayı fazla yazıldı, maç tekrar edilsin" diye TBF'ye başvuran Galatasaray MC Teknik'e olumsuz cevap geldi.

Başvurunun kurallara göre maçın bitiminden en geç 15 dakika sonra değil, 16 Kasım'da yapılması üzerine teknik olarak başvuruyu reddeden Türkiye Basketbol Federasyonu'na her ne kadar Galatasaray tepki gösterse de hem kulübe yakın çevreler, hem de basketbol kamuoyu hatanın sarı kırmızılı kenar yönetimde olduğu konusunda birleşti.

Aralarında atılan ve yenilen sayıları da tutan bir istatistik antrenörününde bulunduğu 9 kişilik Galatasaray'ın kenar yönetiminin maç sırasında kuralı atladığı ve hamle yapmadığı ileri sürülürken sosyal medyada, "Bu kadar adam boşa para alıyor" suçlamaları da yapıldı.

Federasyon Galatasaray'ın bu konudaki dünkü açıklamasına da "Konu bizim için kapanmıştır" diyerek, itirazın hiç bir geçerliliği olmadığı konusunda her hangi bir adım atılmayacağını da vurgulamış oldu.

İŞTE O MADDE:

Oyun kurallarında maçın sonucuna itirazla ilgili madde şöyle:

“C.2 Bir itirazın kabul edilebilir olması için aşağıdaki prosedüre uygun olması gerekir:

1 a) Bu takımın kaptanı (CAP), oyunun bitiminden en geç 15 dakika sonra, takımının oyunun sonucuna itiraz ettiğini başhakeme bildirecek ve maç kağıdındaki “İtiraz durumunda kaptanın imzası” bölümünü imzalayacaktır.

1 b) Takım, oyunun bitiminden en geç 1 saat sonra itiraz nedenlerini başhakeme yazılı olarak sunacaktır.”

Bu maddeden anlaşılacağı üzerine masa görevlileri hata yapmış olsa da, Galatasaray teknik ekibi maç içinde durumu farketmemiş ve itiraz zamanında yapılmamış.