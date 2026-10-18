Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, moda sektöründeki kariyerinde yeni bir adım attı. REVOLVE Group ile yürüttüğü iş birliğini genişleten Jenner, FWRD'deki görevini küresel kreatif direktörlük seviyesine taşıdı. Ünlü model, bunun yanı sıra REVOLVE Los Angeles'ın marka elçisi olarak da görev yapacak.

Complex'in haberine göre 13 Ekim'de duyurulan yeni anlaşma, Jenner'ın şirket bünyesindeki sorumluluklarını artırıyor. Böylece modelin moda dünyasındaki rolü, podyumların ve kampanyaların ötesine geçerek markaların yaratıcı vizyonuna ve tanıtım çalışmalarına da uzanıyor.

FWRD'DEKİ YETKİSİ GENİŞLEDİ

REVOLVE Group bünyesindeki FWRD ile beş yıldır kreatif direktör olarak çalışan Kendall Jenner, yeni unvanıyla markanın küresel ölçekteki yaratıcı çalışmalarında daha geniş bir rol üstlenecek.

Jenner, Complex'e yaptığı açıklamada REVOLVE ailesinin bir parçası olarak kariyerinde yeni bir döneme girmekten heyecan duyduğunu belirtti.

Ünlü model, son beş yılda kendi tarzını ve modaya yaklaşımını yansıtan bir yapı oluşturduklarını vurgulayarak yeni tasarımcıları keşfetmekten, kendi stilini yansıtan parçaları bir araya getirmekten ve FWRD'nin yaratıcı vizyonuna katkıda bulunmaktan keyif aldığını söyledi.

Jenner, aynı enerjiyi REVOLVE Los Angeles'a da taşımak ve birlikte yeni moda projelerine imza atmak istediğini ifade etti.

REVOLVE LOS ANGELES'IN DA MARKA ELÇİSİ OLDU

Kendall Jenner'ın yeni görevi yalnızca FWRD ile sınırlı kalmayacak. REVOLVE Los Angeles'ın marka elçisi olarak da görev yapacak olan model, önemli reklam kampanyalarında yer alacak ve çeşitli etkinliklere katılacak.

Jenner'ın şirket ekibiyle birlikte hayata geçireceği özel moda deneyimleri de yeni iş birliğinin parçaları arasında bulunuyor.

Böylece Jenner'ın REVOLVE Group ile ilişkisi, FWRD'deki kreatif direktörlük görevinden daha geniş bir alana yayılmış oldu. Ünlü model, yeni unvanlarıyla moda sektöründeki etkisini ve marka iş birliklerindeki rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor.