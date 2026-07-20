Tayvan hükümetinin Enerji Yönetimi Yasası'nda yapmayı planladığı stratejik değişiklik, küresel yarı iletken lideri TSMC'yi milyarlarca dolarlık yeni bir enerji yükümlülüğüyle karşı karşıya bırakıyor.

Yasama organında ele alınması beklenen yeni düzenleme, yüksek miktarda elektrik tüketen dev ticari işletmelerin kendi elektrik üretim tesislerini ve enerji depolama altyapılarını kurmasını zorunlu kılacak.

Mevcut yasal mevzuata göre, Tayvan'daki büyük ölçekli ticari elektrik tüketicilerinin kullandıkları enerjinin en az yüzde 10'unu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dengelemesi yeterli oluyordu. Ancak Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslak bu yaklaşımı kökten değiştirerek, şirketlerin doğrudan kendi elektriklerini üretmelerini ve kapsamlı enerji depolama sistemleri inşa etmelerini şart koşuyor.

400'TEN FAZLA ÜRETİM TESİSİ ETKİLENECEK

Hazırlanan düzenleme, 5 megavat (MW) ve üzeri kurulu elektrik yüküne sahip olan tüm ticari işletmeleri doğrudan kapsama alıyor. Bu doğrultuda yarı iletken, optoelektronik, çelik ve petrokimya endüstrilerinde faaliyet gösteren 400'den fazla üretim tesisinin yanı sıra ülkede hızla büyüyen yapay zeka veri merkezleri de yeni yükümlülüklerden etkilenecek.

Belirlenen kurallara uyum sağlamayan şirketler için kademeli mali yaptırımların uygulanması öngörülürken, altyapı yatırımlarının tamamlanabilmesi adına işletmelere belirli bir geçiş süreci tanınması hedefleniyor.

FATURANIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAPAY ZEKA DEVİ ÖDEYECEK

Yeni yasal düzenlemenin en büyük faturasını, şüphesiz ülkenin en büyük enerji tüketicisi konumundaki TSMC ödeyecek. Bugüne kadar Tayvan ulusal elektrik şebekesinin sunduğu ölçek ekonomisinden azami ölçüde faydalanan şirket; ülkede aktif olarak Fab 12, Fab 14, Fab 15, Fab 18, Fab 20 ve Fab 22 olmak üzere altı adet 12 inç GIGAFAB tesisi işletiyor. Bu dev tesislere ek olarak dört adet 8 inç wafer fabrikası, bir adet 6 inç wafer tesisi ve çok sayıda gelişmiş paketleme istasyonu da şirketin operasyonel ağını oluşturuyor.