2023 yılının ilkbaharında etkili olan şiddetli fırtınalar ve Sierra Nevada Dağları’ndaki karların erimesi, Kaliforniya’nın San Joaquin Vadisi’nde yüzyılı aşkın süredir büyük ölçüde kuru olan tarihi Pa’ashi (Tulare) Gölü’nün yeniden oluşmasına neden oldu.

“Büyük su” anlamına gelen göl, 19. yüzyılın sonlarında kanallar ve barajlarla kurutularak tarım arazilerine dönüştürülmüştü ancak 2023’teki yoğun su akışı, mevcut drenaj sistemlerinin kapasitesini aşarak göl havzasını yeniden doldurdu.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Kings County’de yaklaşık 94 bin dönümlük alan taşkın suları altında kaldı. Antep fıstığı, badem, pamuk ve aspir yetiştirilen arazilerde üretim dururken, taşkınlar bölgedeki yerleşim alanlarını ve altyapıyı da etkiledi.

Suyun taşkın sırasında hangi bölgelere yönlendirildiği ise tartışma konusu oldu. Kaliforniya Eyaleti Su Kaynakları Kontrol Kurulu, büyük tarım işletmelerinin arazilerini korumak amacıyla suların bazı dar gelirli yerleşimlere yönlendirilip yönlendirilmediğini incelemeye başladı.

YERLİ HALK HAK ARIYOR

Gölün yeniden oluşması bölgedeki ekosistemi de değiştirdi. Biyoçeşitlilik artarken, tarihsel olarak göl çevresinde yaşayan Tachi Yokut halkı geleneksel çalışmalarını yeniden başlattı ve su kaynakları üzerindeki hakları için hukuki mücadele yürütmeye başladı.

Uzmanlara göre iklim değişikliği, bölgede benzer büyüklükteki taşkınların görülme riskini artırıyor. San Joaquin Vadisi’nde su yönetimi ve taşkınlara karşı alınacak önlemlerle ilgili tartışmalar ise sürüyor.