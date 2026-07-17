ABD'nin Virginia eyaletindeki Hampton Roads bölgesinde bulunan ve 1891 yılında inşa edilen tarihi Middle Ground Deniz Feneri, 995 bin dolar bedelle yeni sahibini bekliyor. Yaklaşık 130 yılı aşkın süredir denizcilere rehberlik eden yapı, kapsamlı bir restorasyonun ardından kendi kendine yetebilen özel bir yaşam alanına dönüştürüldü. Buna rağmen deniz feneri, navigasyon görevinin bir parçası olarak kullanılmaya devam ediyor.

Dwell'in aktardığı bilgilere göre Chesapeake Körfezi'nde yer alan deniz feneri, yaklaşık 1.251 metrekarelik iç kullanım alanına sahip. Yapıda ayrıca yaklaşık 221 metrekare büyüklüğünde geniş bir dış güverte bulunuyor. Tarihi yapı, özel mülkiyete geçmesine rağmen deniz trafiğine hizmet vermeyi sürdürüyor.

FEDERAL HÜKÜMETTEN SATIN ALINDI

Deniz fenerinin mevcut sahipleri yapıyı 2005 yılında ABD federal hükümetinden satın aldı. Satış ilanını hazırlayan yetkililerin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 20 yıl süren restorasyon çalışmaları boyunca öncelik yapının dayanıklılığını artırmaya ve yaşam koşullarını iyileştirmeye verildi.

300 BİN DOLARLIK YATIRIM

Billingsley ve Gonsoulin ailelerinden 10 mühendis, Eddie Prokop ile birlikte çok sayıda gönüllünün desteğiyle restorasyon çalışmalarını yürüttü. Ekip, projeye 7 binden fazla saat emek harcarken, çalışmalar için 300 bin doların üzerinde yatırım yapıldı.

MODERN ALTYAPIYLA DONATILDI

Restorasyon kapsamında yapının temel bölümleri onarılırken yağmur suyu toplama sistemi, sarnıçlar, su tesisatı ve pompalar tamamen yenilendi. Deniz fenerinde bugün basınçlı sıcak ve soğuk su sistemi bulunurken, propan gazıyla çalışan ocak ve su ısıtma sistemi de yaşam alanına eklendi.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR

Yapının enerji ihtiyacı güneş panelleri ve 10 kilovat gücündeki dizel jeneratörle karşılanıyor. Ayrıca iklimlendirme sistemini destekleyen lityum demir fosfat bataryalar toplam 15 kilovatlık enerji depolama kapasitesi sunuyor.

DÜZENLİ BAKIM GEREKTİRİYOR

Yenileme sürecinde aydınlatma sistemleri, temel teknik altyapı ve ABD Sahil Güvenliği'nin onay verdiği sanitasyon sistemi de elden geçirildi. Satış ilanında, tarihi yapının uzun yıllar korunabilmesi için düzenli bakım, özenli kullanım ve sorumlu yönetimin büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.