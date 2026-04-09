Florida’nın turkuaz sularının altında, yaklaşık 300 yıldır saklı kalan bir sır nihayet gün yüzüne çıktı. 1742 yılında bir mercan resifine çarparak sulara gömülen İngiliz savaş gemisi HMS Tyger, modern teknolojinin ve tozlu arşivlerin yardımıyla yeniden "canlandı".

OKYANUSUN DERİNLERİNDEKİ İMKANSIZ BİLMECE

13 Ocak 1742 günü, Florida açıklarında devriye gezen 50 toplu devasa bir İngiliz savaş gemisi olan HMS Tyger, hiç beklenmedik bir anda mercan resiflerine çarptı. Mürettebat, gemiyi hafifletip tekrar yüzdürebilmek için paha biçilemez toplarını bile denize attı; ancak doğa bu kez galip geldi. O gün denizin dibine terk edilen o ağır toplar, yüzyıllar sonra geminin kimliğini kanıtlayan en büyük delil oldu.

SIRRI GİZLİ NOT AYDINLATTI

Enkaz aslında ilk kez 1993 yılında bulunmuştu, ancak kimliği bir türlü doğrulanamıyordu. 2021 ve 2024 yıllarında yapılan yeni araştırmalarla, eski gemi günlüklerinin kenarlarına düşülmüş küçük bir not her şeyi değiştirdi: "Gemiyi hafifletmek için ileri kısımdaki ağırlıkları attık." Arkeologlar, ana enkazın tam 500 metre uzağında, tam da günlüklerde tarif edilen yerde 5 adet ağır İngiliz topu bulunca, taşlar yerine oturdu.

MUCİZEVİ BİR KURTULUŞ HİKAYESİ

Geminin batışı sadece bir metal yığını hikayesi değil, aynı zamanda inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesi. Gemiyi terk etmek zorunda kalan yaklaşık 300 denizci, ıssız bir ada olan Garden Key’e sığındı.

Adada kavurucu sıcak, susuzluk ve dev sineklerle boğuştular.

İmkansız Kaçış: Geminin enkazından topladıkları parçalarla kendilerine derme çatma tekneler yaptılar. Düşman sularında tam 55 gün kürek çekerek Jamaika’ya, dost topraklara ulaşmayı başardılar.

KORUMA ALTINAKİ İNGİLİZ TOPRAĞI

2026 yılı itibarıyla enkazın konumu, yağmalanma riskine karşı gizli tutuluyor. Uluslararası anlaşmalar gereği HMS Tyger ve üzerindeki her parça halen İngiliz hükümetinin egemen mülkü sayılıyor. Uzmanlara göre bu keşif, sadece bir enkaz değil; geçmişin cesur insanlarının, okyanusun ortasındaki azminin yaşayan bir kanıtı.