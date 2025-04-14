DÜNYANIN en zengin ülkelerinden olan İsviçre’nin satın aldığı yeni devlet uçağı önce maliyetiyle şimdi ise arızasıyla gündemde.

İsviçre, Monako Prensliği’nden aldığı köhnemiş Falcon 900 devlet uçağını Bombardier Global 7500 tipi özel uçakla değiştirdi.

109 milyon dolara (103 milyon İsviçre frankı) mal olan uçak, “savurganlık” eleştirilerine neden oldu.

BAKANIN İLK YOLCULUĞU

İSVİÇRE, ‘devlet uçağı’ Bombardier Global 7500’ü geçen günlerde Türkiye seyahatinde kullandı.

İsviçre heyeti, Ankara’daki İsviçre- Türkiye Dostluk Anlaşması’nın 100. yılı ve ardından Antalya’daki Diplomasi Forumu’na katılmak için Türkiye’ye geldi.

Ancak Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’ın de yer aldığı lüks uçak Ankara’dan Antalya’ya gidiş sırasında arızalandı.

ESKİ UÇAĞI ÇAĞIRDILAR

PİLOT, risk alıp yine de Antalya’ya uçtu. Ardından heyet yeniden Ankara’ya aynı uçakla getirildi ama uçağın İsviçre’ye ulaşamayacağı anlaşıldı.

23 yıllık Cessna Ctiation Ewcel 500 XL’in yerine satın alınan uçağın, yedek parça gelene kadar Ankara’daki hangarda kalmasına karar verildi. İsviçre’nin diğer ‘devlet uçağı’ Falcon 900 geldi ve diplomasi heyetini geri götürdü.